Шегарский район, Томская область, 25 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Четырёх малолетних детей, пострадавших в результате трагического пожара в Баткате Томской области, доставили в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Один из них — 4-летний мальчик находится в реанимации Шегарской районной больницы в тяжёлом состоянии. У него диагностировано острое ингаляционное отравление продуктами горения тяжёлой степени.

«Трое детей (2,7 и 9 лет) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи 2 Томска. У них диагностировано ингаляционное отравление продуктами горения лёгкой степени», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в результате пожара погибли родители детей, а также их пятилетняя сестра.