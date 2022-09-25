Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford не смог поставить дилерам более 40 тыс. авто из-за нехватки значков с логотипом компании и других компонентов. Об этом сообщает CNBC.

Ford Jon Wiley

В СМИ появились сообщения о том, что перебои в поставках автомобилей связаны с проблемами компании Tribar Technologies, которая изготавливала значки для Ford. Представители Ford подтвердили, что не смогли поставить дилерам от 40 тыс. до 45 тыс. авто из-за проблем с нехваткой комплектующих.

Отмечается, что проблема затронула в основном грузовики и внедорожники компании. При этом в Ford не назвали конкретных компонентов, с получением которых возникли проблемы.

Ранее в сентябре Ford опубликовал предварительные финансовые показатели за третий квартал 2022 года. Фиксируемый рост расходов и сокращение прибыли привели к падению акций Ford на 12,3% за один день.