Москва, 25 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вашингтону выгодно падение Европы и её экономики. Об этом в своём телеграм-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя материал The Wall Street Journal о переносе европейских производств в США из-за энергетического кризиса в ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Падение Европы, её экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, <…> США сознательно ослабляют Европу, всё глубже загоняя её в положение американского вассала», — уверен Пушков.

Напомним, что энергетический кризис в Евросоюзе вынуждает местные компании переносить свои производства в США, чтобы использовать большую стабильность американского рынка и государственную экономическую поддержку со стороны Вашингтона.

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