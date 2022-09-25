Рим, 25 сентября 2022, 08:00 — REGNUM В Италии открылись участки и началось голосование на досрочных парламентских выборах.
Участки будут открыты до 23 часов по местному времени. В списках избирателей — почти 51 миллион человек, в том числе более 4,5 миллиона — за границей.
Граждане страны выбирают новых депутатов и сенаторов, кроме того, на Сицилии проходят губернаторские выборы.
Социологи полагают, что победу на парламентских выборах одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.