Рим, , 08:00 — REGNUM В Италии открылись участки и началось голосование на досрочных парламентских выборах.

Италия

Участки будут открыты до 23 часов по местному времени. В списках избирателей — почти 51 миллион человек, в том числе более 4,5 миллиона — за границей.

Граждане страны выбирают новых депутатов и сенаторов, кроме того, на Сицилии проходят губернаторские выборы.

Социологи полагают, что победу на парламентских выборах одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.