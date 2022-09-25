Белгород, , 07:51 — REGNUM 75 мобилизованных по ошибке жителей Белгородской области вернутся домой, сообщил 25 сентября в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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«За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом», — отметил губернатор.

Каждое обращение, поданное через горячую линию по телефону 122, через приемную губернатора или любым иным путем, будет рассмотрено в кратчайшие сроки, власти окажут всё необходимое содействие, добавил Гладков.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что призваны будут 300 тысяч резервистов.