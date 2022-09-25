Абакан, , 07:51 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил местным властям усилить взаимодействие с военкоматами, чтобы не допустить мобилизации тех, кто не подлежит призыву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Валентин Коновалов Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, особенно важно взаимодействие глав муниципалитетов с местными жителями по доведению до последних официальной информации, чтобы снять все вопросы и пресекать распространение фейков.

«Главам муниципалитетов сегодня важно быть рядом с семьями, которых коснется частичная мобилизация. Окружить их заботой и вниманием. На это также обращает особое внимание руководитель региона», — отметил он.

Добавим, что в регионе, как и по всей стране, работает горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации.

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