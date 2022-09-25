Мелитополь, Бывш. УССР, , 07:35 — REGNUM Киевский режим разрабатывает несколько сценариев «самоубийственного» наступления в Запорожской области, заявил 25 сентября член совета администрации региона Владимир Рогов.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

Эти планы готовятся при «кураторстве» Пентагона, а один из сценариев предполагает форсирование Днепра, отметил Рогов в комментарии РИА Новости. Любая попытка ВСУ обернется провалом, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР началось проведение референдумов о воссоединении с Россией. В Запорожской области за первые два дня проголосовали более 35% избирателей. Голосование продлится до 27 сентября.