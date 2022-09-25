Запорожье, Бывш. УССР, , 07:33 — REGNUM Ситуацию с давлением, которое оказывается на международного наблюдателя и гражданина ФРГ Стефена Бруно Шаллера призвал исправить канцлера Германии Олафа Шольца председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 24 сентября в беседе с РИА Новости.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Рогов, наблюдатель из Германии приехал на референдум по доброй воле и в свободное от основной работы время. Но на родине у Шаллера оказывается давление на его работодателя за участие в референдуме по вопросу воссоединения с Россией освобождённых территорий б. УССР.

Рогов отметил, что Шаллер уже присутствовал на выборах в других странах и приехал в Запорожскую область после получения информации о том, что у отказавшихся голосовать граждан, якобы, изымают паспорта.

«Он смог лично убедиться, что это наглая ложь и продукт оголтелой [киевской] пропаганды», — указал Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наблюдатель из Германии Шаллер подтвердил добровольное участие жителей освобождённых территорий б. УССР в референдуме в Запорожской области.

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