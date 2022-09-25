Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту пакет спутников группировки Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Старт ракеты Falcon 9 U.S. Air Force

Ракета с пакетом из 52 спутников стартовала с космодрома на мысе Канаверал 25 сентября в 02:32 мск. Через девять минут после запуска первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее этот ускоритель использовался для трёх запусков.

Через 15,5 минут в SpaceX сообщили, что все запущенные спутники успешно достигли целевой орбиты. К настоящему времени компания запустила на орбиту около 3,4 тыс. спутников Starlink и планирует запустить ещё 3 тыс.

С 2023 года в SpaceX рассчитывают запускать обновлённые спутники Starlink второй версии (V2). Спутники Starlink V2 будут значительно крупнее и тяжелее используемых сейчас аппаратов. Предполагается, что эти спутники будут запускаться посредством разрабатываемой сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship (Super Heavy).

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