Кызыл, 25 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Жители Донбасса хотят лучшей доли для себя и своих детей, и обязательно её обретут. Об этом заявил зампред Госдумы России Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Они вернутся на свою Родину, получат твердую опору и защиту. Это позволит им сохранить себя и окрепнуть. Решение принимает сам народ. Это самый главный фактор. Для России это принципиально важно. И то, что это якобы продуманная цепочка захватнических действий — полная ложь», — отметил он.

По словам депутата, Россия лишь помогала братскому народу и поддержит волеизъявление людей. Свобода воли — это одна из важнейших ценностей человека и человечества в целом, подчеркнул он.