Курган, , 07:15 — REGNUM В Кургане школы, детские сады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу с 27 сентября. Соответствующие постановление подписала мэр областного центра Елена Ситникова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подключение тепла к социальным объектам будет проводиться по заявкам руководителей учреждений.

В жилые дома тепло начнёт поступать с 3 октября по заявкам обслуживающих организаций согласно графику заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на Гидрометцентр России, в Курганской области 25 октября станет последним тёплым днём месяца. С 26 сентября резко похолодает. Ночью в этот день синоптики обещают в Кургане + 4°С, днём + 3°С. К вечеру — метель со снегом.

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