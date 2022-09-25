Донецк, 25 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. ️06:30 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: произведено 5 выстрелов из танка; 06:55 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм. 07:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по ЛНР 16 ракет из РСЗО M142 HIMARS.