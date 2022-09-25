Сан-Себастьян, Испания, , 07:11 — REGNUM Кинолента «Короли мира» (Los reyes del mundo) колумбийского режиссера Лауры Моры получила главный приз 70-го Международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне. Киноработа удостоилась награды «Золотая раковина» как лучший фильм. Об этом 24 сентября сообщается на сайте кинофестиваля.

Кинофестиваль (сс) geralt

Приз «Серебряная раковина» получили за лучшие актёрские работы актриса Карла Килес из Испании за работу в фильме «Материнская любовь» режиссера Пилар Паломеро, и французский актёр Поль Кирчер за работу в кинофильме «Зимний мальчик» режиссера Кристофа Оноре.

Киносмотр в ходе которого были представлены около двух сотен киноработ, проходил с 16 по 24 сентября 2022 года в Сан-Себастьяне. Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне считается одним из самых престижных в Европе. За время его существования здесь состоялось несколько громких премьер кинофильмов, оказавших серьёзное влияние на мировой кинематограф. В частности, именно здесь режиссёр Альфред Хичкок впервые показал публике свою кинокартину «На север через северо-запад» (North by Northwest).

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