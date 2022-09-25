Луганск, , 07:07 — REGNUM 24 сентября киевские вооруженные формирования четырежды обстреляли территорию Луганской республики с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили власти ЛНР.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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Были обстреляны населенные пункты Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк и Стаханов. Один жилой дом разрушен, еще один получил повреждения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Как сообщалось ранее, 23 сентября в ЛНР, а также в Донецкой республике, Запорожской и Херсонской областях началось проведение референдума о воссоединении с Россией. В Луганской республике уже проголосовали более 45% избирателей.