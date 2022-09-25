Луганск, , 07:03 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили по ЛНР 16 ракет из РСЗО M142 HIMARS. Об этом 25 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Со стороны ВФУ зафиксировано четыре обстрела по н.п. Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк и Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (16 ракет типа M31 GMLRS)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов в н.п. Нижняя Дуванка один жилой дом разрушен и еще один получил повреждения.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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