Луганск, 25 сентября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ выпустили по ЛНР 16 ракет из РСЗО M142 HIMARS. Об этом 25 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Со стороны ВФУ зафиксировано четыре обстрела по н.п. Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк и Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (16 ракет типа M31 GMLRS)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов в н.п. Нижняя Дуванка один жилой дом разрушен и еще один получил повреждения.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.