Вашингтон, 25 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. США не должны поддерживать и претворять в жизнь идею Владимира Зеленского отобрать у России Крым. В первую очередь такого развития событий не хотят сами жители полуострова, придерживается мнения бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, — и не могут одобрить военную кампанию [киевского режима] по возвращению Крыма. <…> При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма», — написал Бэндоу на страницах American Conservative.

В материале говорится о том, что абсолютное большинство жителей Крыма поддержали воссоединение с Россией и доказательств в сторону обратного нет.

Намерениям же Зеленского потакать нельзя, считает Дуг Бэндоу. Запад должен быть заинтересован в урегулировании ситуации в бывш. УССР.