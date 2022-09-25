Прага, , 06:24 — REGNUM Удар по лицу получил нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче Лиги наций между сборными Португалии и Чехии. Об этом 24 сентября сообщает Manchester Evening News.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч состоялся в Праге, сборная Португалии играла на поле соперников. На 13-й минуте первого тайма произошло столкновение Роналду с вратарём чешской сборной Томашем Вацликом. Вратарь сборной Чехии отбил мяч и тот ударил Роналду по лицу. На некоторое время игра была приостановлена, медики оказали травмированному футболисту первую помощь.

После перерыва Роналду вернулся на поле и помог своей сборной разгромить команду Чехии. Матч закончился победой сборной Португалии со счётом 4:0.

Ранее ИА REGNUM сообщало о победе сборной Словении над командой Норвегии в матче 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА.

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