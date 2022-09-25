Манила, , 06:22 — REGNUM В западной части Тихого океана сформировался супертайфун «Нору», передает 25 сентября ТАСС со ссылкой на метеорологическую обсерваторию Гонконга.

Тайфун S.w-x.co

Тайфун надвигается на Филиппины, сила ветра в его эпицентре достигает 58 м/с, ось вращения атмосферной воронки находится в 260 км к северо-востоку от Манилы, отметили метеорологи.

Предполагается, что в ближайшие сутки тайфун ударит по филиппинскому острову Лусон, после чего циклон выйдет в Южно-Китайское море и будет смещаться в сторону Вьетнама. В регионе ожидаются сильные грозы, в море — шторм.