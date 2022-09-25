Манила, 25 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В западной части Тихого океана сформировался супертайфун «Нору», передает 25 сентября ТАСС со ссылкой на метеорологическую обсерваторию Гонконга.

S.w-x.co Тайфун

Тайфун надвигается на Филиппины, сила ветра в его эпицентре достигает 58 м/с, ось вращения атмосферной воронки находится в 260 км к северо-востоку от Манилы, отметили метеорологи.

Предполагается, чтовближайшие сутки тайфунударит по филиппинскому острову Лусон, после чегоциклон выйдет в Южно-Китайское море и будет смещатьсяв сторонуВьетнама. В регионе ожидаются сильные грозы, в море — шторм.