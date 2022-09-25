Донецк, , 06:09 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики прогремело ещё пять взрывов. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

«В 5:40 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 25 сентября ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по направлению Орловка — Макеевка (Кировский район).