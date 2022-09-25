Москва, 25 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Министерствообороны России25 сентябряопубликовало кадры боевой работы военных связистов Центрального военного округа по передаче оперативной информации подчиненным подразделениям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

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«Военнослужащие расчетов радиостанций и полевых узлов связи круглосуточно, в любую погоду обеспечивают командование подразделений всеми видами связи: спутниковой, радиорелейной, а также радиосвязью для оперативной передачи сигналов боевого управления и приказов», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Для безопасного размещения техники военнослужащие организовывают посты охраны и пешие патрули.