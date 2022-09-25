Луганск, 25 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Освобождённые населённые пункты в Луганской Народной Республике продолжают очищать от взрывных устройств, установленных киевскими боевиками, военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ. Об этом 25 сентября сообщает Министерство обороны России.

Mil.ru Сапёры перед разминированием

Командир сапёрного отделения рассказал о зачистке российскими военнослужащими жилых домов, школ, детских садов, больниц, а также мест массового скопления людей. Как отметил военнослужащий, среди обнаруженных боеприпасов, установленных ВСУ, встречаются и запрещённые Женевской конвенцией. Командир указал, что детские сады и школы заработают только после обследования сапёрами и уничтожения всех взрывоопасных предметов на их территориях.

В населённом пункте Золотое в подвале одной из школ был обнаружен и обезврежен фугас, состоящий из мины ТМ-62М, а также установленные киевскими боевиками на растяжке гранаты. В населённом пункте Орехово сапёры уничтожили миномётные мины, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы, обнаруженные в жилых домах и прилегающих строениях.

«Мы полностью провели разминировали города Рубежное. Местные жители очень тепло нас встречают. Некоторые даже плачут», — рассказал командир группы поиска и разминирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении попытки диверсии на электроподстанции в Мелитополе.