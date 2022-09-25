Магадан, 25 сентября, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В Магадане состоялась церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». Мемориальный комплекс увековечил подвиг колымчан во годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Магаданской области.

страница губернатора Магаданской области «ВКонтакте» Стела «Город трудовой доблести» в Магадане

15-метровая стела установлена на кольцевой развязке 31 квартала. Она выполнена из нержавеющей стали и частично покрыта нитридом титана. Её обрамляет полукруглый пилон, на котором изображены снимки, посвящённые трудовому вкладу колымчан в Великую Победу и работе «Дальстроя».

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» в 2021 году было присвоено 12 городам России, в том числе Магадану.