Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Указ о введении режима чрезвычайной ситуации в американском штате Флорида в связи с приближением тропического шторма «Иэн» подписал президент США Джозеф Байден. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

Тропический шторм pictures Jettcom

Уточняется, что в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Иэн» президент США распорядился о предоставлении помощи из федерального бюджета в дополнение к мерам, предпринятым властями штата Флорида.

Распоряжение главы Белого дома предоставляет право местным властям получить помощь со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, сообщается, что запланированная на 27 сентября рабочая поездка Байдена в штат Флорида откладывается в связи с приближением стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за тропического шторма «Иэн» Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне. Запуск был запланирован на 27 сентября, он отложен на неопределённый срок.

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