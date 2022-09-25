Мелитополь, 25 сентября, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Духовенство и служащие монастыря в честь преподобного Саввы Освященного в Мелитополе (Запорожская область) приняли участие в голосовании на референдуме о воссоединении с Россией, сообщили 25 сентября в администрации региона.

Александр Полегенько, ИА REGNUM Мелитополь

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В монастырь приехала выездная комиссия. Проголосовать смогли и прихожане, находившиеся там в это время.

Как сообщалось ранее, за первые два дня голосования явка на референдуме в Запорожской области составила 35,54%. Голосование продлится до 27 сентября.