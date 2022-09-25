Вашингтон, 25 сентября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В Пентагоне указали на «дестабилизирующее воздействие» военной программы Пхеньяна после запуска баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Согласно оценкам Индо-Тихоокеанского командования ВС США, запуск ракеты не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и их союзников. Однако он подчеркивает «дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», заявили в Пентагоне.

Напомним, что правительство Японии заявило протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился готовиться к непредвиденным ситуациям после ракетного пуска КНДР. В Токио заработал кризисный штаб по сбору и анализу оперативной информации.

Ракета КНДР пролетела около 400 километров и упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны страны.