Новая Каховка, Украина, 25 сентября, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Боевики Киева снова обстреляли город Новая Каховка на освобождённой территории Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что в городе в 04:00 мск сработала сирена воздушной тревоги. По данным администрации Новой Каховки, сработала система противовоздушной обороны, прогремело десять воздушных взрывов.

Стоит отметить, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни проведения референдума.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми воздушных взрывах в связи со срабатыванием системы ПВО в Новой Каховке.