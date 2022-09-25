Минск, , 04:51 — REGNUM Белоруссия «даже в нынешней ситуации« готова к равноправному диалогу и взаимодействию с Запалом, но без предварительных условий и давления, заявил 24 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Mfa.gov.by

«Странам Запада пора внять здравому смыслу и вернуться к диалогу и сотрудничеству», — сказал он.

При этом Макей выразил уверенность, что Белоруссия «выстоит» в условиях санкций, поскольку является, как и Россия, «во многом самодостаточной», а западные санкции «дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов и еще большей региональной интеграции».

В большей степени от санкций страдают жители развивающихся стран (из-за ограничений на поставки удобрений и продовольствия), а также жители самого Запада, которым предстоящей зимой «придется мёрзнуть», добавил Макей.