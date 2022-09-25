Волгоград, 25 сентября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с родными погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО уроженца хутора Вертячий Алексея Нагина. За свой подвиг он был удостоен высокого звания Героя России. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Волгоградской области.

https://www.volgograd.ru Звезда Героя РФ

«Золотую Звезду» Героя России родителям погибшего передали в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

«Алексей Нагин выбрал делом своей жизни защиту Отечества. В сложнейших боевых условиях действовал смело, решительно, проявил личное мужество и самоотверженность. Погиб в бою, выполняя свой воинский долг. <…> Подвиг Алексея Нагина навсегда останется в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Волгоградской области», — сказал Андрей Бочаров.

За его подвиг президент РФ Владимир Путин удостоил Алексея Нагина звания Героя России.