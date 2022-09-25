Лондон, , 04:37 — REGNUM Список бестселлеров возглавила в Великобритании книга с пророчеством Нострадамуса о смерти королевы Елизаветы II. Об этом 25 сентября сообщает издание The Sunday Times.

Нострадамус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за период с 10 по 17 сентября книгу «Нострадамус: Полные пророчества будущего», которая была издана английским писателем Марио Ридингом в 2006 году, купили 8 тыс. человек. При этом за неделю до 8 сентября, когда скончалась королева Елизавета II, было продано только пять книг Ридинга.

Такой ажиотаж объясняется популярностью цитат из книги, которые были растиражированы в социальных сетях. Выдержки из книги касаются смерти королевы. В частности, в одном из предсказаний жившего в XVI веке Нострадамуса, которого многие считают великим ясновидцем, в интерпретации Ридинга якобы сказано, что королева Елизавета II умрёт в возрасте около 96 лет.

Кроме того, в книге указывается, что после смерти королевы новым монархом станет её сын Чарльз, но спустя некоторое время он откажется от престола в пользу своего сына, принца Уильяма.

Сам автор книги Марио Ридинг скончался в 2017 году на 64-м году жизни, задолго до резкого роста интереса к своей книги у читателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии закончился траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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