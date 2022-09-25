Херсон, 25 сентября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. В Херсонской области силовики РФ задержали группу наводчиков СБУ — заместителя директора и егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По поручению замдиректора заповедника Виктора Таранова, два егеря занимались сбором сведений о перемещении российских войск, перевозили через реку Днепр диверсантов. Все данные передавались спецслужбам бандеровского режима. На Кинбурнской косе был также организован схрон оружия.

Таким образом Таранов выполнял задания своего зятя — кадрового сотрудника СБУ, передаёт слова задержанного РИА Новости.