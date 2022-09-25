Москва, , 04:13 — REGNUM Аспиранты имеют право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации, сообщили 25 сентября радиостанции «Говорит Москва» на горячей линии министерства образования и науки.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты», — сказано в сообщении.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по частичной мобилизации студентам, учащимся очной и очно-заочной форм обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.