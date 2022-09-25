Москва, 25 сентября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Аспиранты имеют право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации, сообщили 25 сентябрярадиостанции «Говорит Москва» на горячей линииминистерства образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

«Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты», — сказанов сообщении.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставленииотсрочки отпризыва почастичной мобилизации студентам, учащимся очной и очно-заочной форм обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.