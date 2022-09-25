Москва, 25 сентября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Врач не должен подвергаться судебному преследованию, а врачебную деятельность необходимо декриминализовать. Такое заявление сделал 24 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Культура».

Минздрав России Михаил Мурашко

«Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента», — уточнил глава Минздрава России.

По мнению Мурашко, врача нужно полностью избавить от страха судебного преследования. Глава Минздрава России пояснил, что судебные преследования приведут к тому, что врачи станут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, запланированные расходы фонда обязательного медицинского страхования в 2023 году превышают объёмы 2022 года года более чем на 10%.