Токио, 25 сентября, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился готовиться к непредвиденным ситуациям после ракетного пуска КНДР. Наряду с этим в Токио заработал кризисный штаб по сбору и анализу оперативной информации, сообщает агентство Kyodo.

663highland Токио. Япония

Кисида распорядился обеспечить безопасность судоходства и гражданской авиации в регионе, предоставлять местному населению оперативную и достоверную информацию о развитии ситуации, а также вести подготовку к возможным дальнейшим непредвиденным ситуациям, пишет ТАСС со ссылкой на издание.

Напомним, что правительство Японии заявило протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты. Ракета пролетела около 400 километров и упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны страны.