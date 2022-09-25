Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел встречу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, сообщили в ООН 25 сентября.

Nina Zambrano Díaz Владимир Макей

Обсуждались «вопросы сотрудничества между ООН и Белоруссией», в том числе защита прав человека.

Кроме того, Макей и Гутерреш поговорили о проблемах глобального продовольственного кризиса и необходимости обеспечения поставок удобрений в достаточном объеме.