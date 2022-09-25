Донецк, 25 сентября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский район Макеевки. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:24 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — следует из сообщения.

Информации о жертвах и пострадавших нет.