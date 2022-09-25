Лондон, , 03:32 — REGNUM Правительство Великобритании планирует к 2030 году увеличить оборонный бюджет в два раза, до £100 млрд ($108,45 млрд). Об этом 24 сентября сообщил глава минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес в интервью газете The Sunday Telegraph.

Бен Уоллес © Richard Townshend

Как уточнил Уоллес, сейчас оборонный бюджет Великобритании составляет £48 млрд, но к 2029–2030 годам планируется увеличить его до £100 млрд. По словам главы британского военного ведомства, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена выполнить предвыборные обещания об увеличении расходов на оборону до 3% ВВП. По словам Уоллеса, сейчас правительство «движется в направлении 2%» расходов на оборону от общего размера ВВП.

Уоллес не уточнил, на какие конкретно нужды планируется направить дополнительные средства. Он отметил, что ведомство планирует расширить и укрепить свои возможности по сбору информации и разведдеятельности, а также по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении правительством Великобритании налогов с целью простимулировать рост экономики.

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