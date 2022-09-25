Москва, , 03:24 — REGNUM Системы ПВО киевского режима до сих пор не подавлены, и потому российское командование бережет самолеты, не отправляя их бомбить в тыл противника, а экипажам приходится «прижиматься» к земле, чтобы избежать обнаружения, отметил 25 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При этом если в начале спецоперации ВС России «комплексно» занимались вопросом уничтожения этих систем противника, то в дальнейшем по неясной причине эту работу прекратили, указал эксперт.

«Если так будет продолжаться дальше, то ВКС не только будут работать вполсилы от своих реальных возможностей, но и терять дорогостоящие современные самолеты, запас которых крайне ограничен производственными возможностями», — отметил Рожин.

Следует принять общее решение на уровне всей СВО, запустить отдельную операцию по уничтожению оставшихся киевских зенитно-ракетных комплексов, используя в том числе недавно доставленные из Ирана «очень интересные изделия, которые при адекватном подходе значительно облегчают выполнение задачи», добавил эксперт.