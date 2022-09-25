Загреб, 25 сентября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Обращение президента РФ Владимира Путин, в ходе которого он объявил о частичной мобилизации в России и поддержал проведение референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях, застало врасплох главу Белого дома Джо Байдена. На это указал в статье на портале Geopolitika. news хорватский журналист Зоран Метер.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

По его словам, «шаг Путина наступил в крайне неудобное время для Джо Байдена, который ведёт активную кампанию на стороне Демократической партии перед выборами в Конгресс, которые состоятся уже в начале ноября».

Для самих же американцев, пишет Метер, события в бывш. УССР не представляют особого интереса. Именно поэтому Байдену будет непросто объяснить избирателям, ради чего Вашингтон рискует, провоцируя прямой военный конфликт с Россией.

Хорватский журналист считает, что спасти ситуацию могут только прямые и результативные переговоры между США и Россией.