Нью-Йорк, США, , 03:09 — REGNUM Предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии, содействующей мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом поддержала Венесуэла. Соответствующее заявление сделал 24 сентября в ходе 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для моей страны, которая никогда не участвовала в международных вооруженных конфликтах, нет другого пути, кроме мира, справедливости, доверия и уважения к международному праву», — отметил Фариа и пояснил, что по этой причине Венесуэла поддерживает предложение мексиканского лидера, выступившего за создание международной комиссии для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Кроме того, Фариа зачитал письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором подтверждается, что боливарианская республика полностью отвергает любые военные провокации в отношении России и её граждан, а также антироссийские экономические санкции.

Глава МИД Венесуэлы указал, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию, а лишь «разжигают огонь войны».

Напомним, власти Мексики предложили в рамках поиска решения о прекращении боевых действий на территории б. УССР создать международный комитет по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В комитет предлагается войти премьер-министру Индии Нарендру Моди, Папе Римскому Франциску, а также генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

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