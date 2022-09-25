Токио, 25 сентября, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с новыми ракетными пусками, заявили в министерстве обороны Японии 25 сентября.

Moyan Brenn Токио

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что власти КНДР осуществили пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По имеющимся данным, ракета пролетела около 400 километров и упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны страны.