Запорожье, Украина, 25 сентября, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Присутствие на референдуме в Запорожской области может стать причиной объявления санкций против наблюдателей, несмотря на то, что законодательство Италии этого не предусматривает. Об этом журналистам сообщил наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей) наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — приводят РИА Новости слова итальянского наблюдателя.

ИА REGNUM сообщало, что 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Неспубликах, а также в Херсонской и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября.

Голосование в ДНР, в частности, проходит открыто, транспарентно, граждане свободны в волеизъявлении. Об этом международные наблюдатели заявили на состоявшемся ранее брифинге.