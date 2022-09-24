Брюссель, 25 сентября, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Страны ЕС в сентябре 2022 года утвердили «новые правила» выдачи виз для граждан России, сообщили 25 сентября в пресс-службе Еврокомиссии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

Страны-члены ЕС могут выдавать визы россиянам, но время рассмотрение заявлений увеличено, а проверки стали более тщательными, отметил представитель ЕК.

Цель этих действий, по утверждению пресс-службы, состоит в «укреплении шенгенского пространства и нашего (ЕС — прим. ИА REGNUM) единства».