Рим, 25 сентября, 2022, 02:23 — ИА Регнум. 25 сентября в Италии проходят досрочные парламентские выборы.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Участки для голосования будут открыты с 7 до 23 часов. Участвовать в выборах могут чуть более 50 миллионов избирателей.

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Социологи полагают, что победу на выборах одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.