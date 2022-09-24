Киев, 25 сентября, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Всех студентов, вне зависимости от формы обучения, могут призвать в ряды ВСУ на территории б. УССР, на фоне частичной мобилизации, объявленной в России. Такое заявление сделал 24 сентября представитель киевского нацистского режима Алексей Арестович.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Как пояснил Арестович, сейчас студенты на территории б. УССР не подлежат мобилизации. Однако, по мнению Арестовича, если в России будет мобилизован миллион человек, то киевскому режиму придётся задействовать и студентов, вне зависимости от формы обучения.

Напомним, киевский режим продлил мобилизацию, а также действие военного положения на территории б. УССР до 21 ноября. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение указанного периода запрещён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ, об отсрочке от частичной мобилизации для студентов, учащихся очной и очно-заочной формами обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.