Арестович допустил призыв в ряды ВСУ всех студентов на территории б. УССР
Киев, 25 сентября, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Всех студентов, вне зависимости от формы обучения, могут призвать в ряды ВСУ на территории б. УССР, на фоне частичной мобилизации, объявленной в России. Такое заявление сделал 24 сентября представитель киевского нацистского режима Алексей Арестович.
Как пояснил Арестович, сейчас студенты на территории б. УССР не подлежат мобилизации. Однако, по мнению Арестовича, если в России будет мобилизован миллион человек, то киевскому режиму придётся задействовать и студентов, вне зависимости от формы обучения.
Напомним, киевский режим продлил мобилизацию, а также действие военного положения на территории б. УССР до 21 ноября. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение указанного периода запрещён.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ, об отсрочке от частичной мобилизации для студентов, учащихся очной и очно-заочной формами обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.