Запорожье, Украина, 25 сентября, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Киевские боевики нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области. В результате атаки ВСУ пострадал один человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники», — сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, ранение получил один человек. В результате обстрела уничтожены складские помещения, в которых хранились десятки тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.