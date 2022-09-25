25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:17 — REGNUM Информация, согласно которой 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин может выступить перед Госдумой и Советом Федерации, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие пользователи убеждены, что основной темой, которую затронет Путин в своём выступлении, выступят референдумы на территории бывшей УССР о вхождении в состав Российской Федерации.

«Скорее всего, речь пойдёт о присоединении территорий Донбасса и [бывш. УССР]. Такие события явным образом на стране отразятся», — считает Алиса С.

«Я уверен, что эта речь будет очень серьёзная, как и всегда, и информативная. Потому что Россия станет больше аж на четыре региона! Необходимо сделать всё, чтобы люди в них чувствовали себя хорошо, а территории развивались!» — указывает Данила Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за присоединением новых территорий России придётся кардинальным образом изменить уклад общественной жизни. Ведь мы становимся частью воюющего Донбасса и, наоборот, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонская и Запорожская области будут стремиться, наконец, обрести долгожданное мирное небо над головами, которое федеральному центру придётся им обеспечить.

«Будет присоединение республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Раз там идёт спецоперация, то Путин объявит военное положение, потому что война на своей территории — это агрессия против нас. Отсюда и выступление перед Федеральным собранием, чтобы объяснить всем, что полагается делать и какие последствия нас ждут», — пишет Арсений Ф.

«Если объявит полную мобилизацию в связи с введением военного положения сразу после референдумов, то Киев реально кондратий хватит. Спецоперация мигом своих целей достигнет», — уверен Олег Т.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Путин попытается донести до всего руководства нашей страны, до чиновников и производственников, что безмятежная жизнь закончилась, Родина в опасности и все в едином порыве должны помочь России выкарабкаться из сложившейся ситуации.

«Думаю, Путин внятно разъяснит всем нашим чиновникам и вообще элите, что пора на военные рельсы вставать, иначе нам всем хана из-за агрессии Запада. До сих пор мы видели, как оборонка буксует. Это очень опасно сейчас, когда спецоперация идёт полным ходом», — написал Сергей З.

Нашлись и те, кто уверен, что президент России вновь постарается донести до наших непонятливых западных оппонентов, что их дальнейшие угрозы в сторону нашей державы обернутся применением ядерного оружия.

«А мне кажется, что Путин выступит скорее с посланием Западу, чем к Федеральному собранию. Тут у нас в стране и так всё поняли, а вот Америка всё себе в голову вбить не может, что как раньше уже не будет», — отметил Анатолий С.

«В эти даты в 1938 году состоялась Мюнхенская конференция четырех держав — Великобритании, Германии, Италии, Франции. Она стала кульминацией политики попустительства гитлеровской агрессии, которая привела к развязыванию Второй мировой. Явно неспроста Путин будет выступать именно сейчас. Явно по Западу пройдётся», — пишет Максим П.

Напомним, 24 сентября источник РИА Новости допустил, что 30 сентября 2022 года может состояться «протокольное мероприятие» с участием главы государства и парламентариев, журналисты сделали вывод, что это будет послание Федеральному собранию.