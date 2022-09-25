Нью-Йорк, США, , 02:01 — REGNUM Вину за конфликт в бывш. УССР в полной мере должен нести коллективный Запад. Об этом в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участие НАТО в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, а также попытки альянса войти на исторические восточнославянские и смежные земли предопределили для «Версаля 2.0» судьбу первого «Версаля». Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие в [бывш. УССР] в полной мере должен нести коллективный Запад», — сказал Макей.

По его словам, именно Запад сделал этот конфликт неизбежным не только своим решением по расширению НАТО, но и отказом рассматривать предложения своих оппонентов, несмотря на то, что такие предложения были.